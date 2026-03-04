わんこと会話ができたらいいのに…と考えたことはないでしょうか。赤ちゃんとわんこが見せた、驚きのコミュニケーションが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で86万4000回再生を突破し、「めちゃくちゃ可愛い」「会話成り立ってる」「見てるこっちも笑顔になる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな女の子が、犬に『いちご食べる？』と聞いた結果→まるで会話をしているようで…尊いやり取り】

まさかの…会話が成立！？

Instagramアカウント「yowabi_bowwow」の投稿主さんは、フレンチブルドッグの『丸男』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回投稿したのは、小さな娘さんとの「ある一幕」です。

この日、娘さんはバナナを食べていたといいます。そこへやってきたのは、丸男ちゃん。バナナのお裾分けが欲しいようで、女の子にぴったりと張り付いて催促していたそうです。

丸男ちゃんのおねだりに気が付いた女の子は、「ご？」と問いかけます。バナナのことを「いちご」と間違えていたものの、「欲しいの？」と声をかけてあげたのでした。女の子の問いかけに、丸男ちゃんがわずかにうなずくと…。女の子は、「ちょっと待ってね」と言いながら、皿からバナナを取り出しました。

仲睦まじい2人にホッコリ

小さな手で頑張ってバナナを掴んだ女の子は、丸男ちゃんに「はい！」とお裾分け。しかし、うっかり落としてしまい、丸男ちゃんがパクリと食べてしまいました。

女の子は、どうしても手からバナナをあげたかった模様。もう一度バナナを手に取り、丸男ちゃんに差し出したといいます。

2人の可愛いやり取りは、まるで本当に喋っているかのようだったとか。微笑ましい光景に、思わずホッコリしてしまうワンシーンなのでした♡

この投稿には「心がホッコリしました」「楽園って実在したんですね…」「幸せな気持ちになれました！」などの温かなコメントが寄せられています。

兄妹のような関係にホッコリ

女の子と丸男ちゃんは、ときに兄妹、ときに友だちという素敵な関係なのだとか。丸男ちゃんにおねだりされても分けてあげないこともあるそうです。

お気に入りのおやつだったのか、「ダメ」とそっぽを向いてお裾分けを拒否する女の子…。クルクル回りながら攻防戦を繰り広げる2人も可愛い…♡

このあと、おかわりをしたときに丸男ちゃんに分けてあげたそう。丸男ちゃんとのやり取りの中で、大切なことをたくさん学んでいくのでしょうね！

丸男ちゃんの微笑ましい日常はInstagramアカウント「yowabi_bowwow」の他の投稿からチェックすることができます！

