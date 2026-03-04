NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第107話にサプライズ出演を果たしたDAIGOが、自身のInstagramで共演者とのオフショットを投稿した。

参考：『ばけばけ』トキが任された“リテラリーアシスタント”とは？ 錦織が支えていたヘブンの執筆

ヘブン役のトミー・バストウとのウィッシュ2ショットをはじめ、トキ役の髙石あかり・フミ役の池脇千鶴との着物姿3ショット、司之介役の岡部たかしとの2ショットなどを一挙に公開。いずれも全員がウィッシュポーズで統一されており、現場の和やかな空気が伝わってくる。

キャプションでは「人生初の TB 妻のバーター！ヤブ医者の藪井さん！」とDAI語で報告。出番は「大河の30秒を超える44～45秒でした！」と自ら計測した結果を明かし、「おトキさんも撮影大変な中、明るく引っ張ってくださいました！フミさんは、ポケットスナックをくれました！」と共演者への感謝もつづられた。

あわせて『ばけばけ』公式Instagramからも、DAIGOを中心に髙石あかり、池脇千鶴、岡部たかし、杉田雷麟、日高由起刀、夏目透羽ら熊本編キャストが勢ぞろいした集合ショットが公開された。「皆さん、ポーズ決まってます！」とのキャプションどおり、全員がウィッシュポーズを決めた1枚だ。（文＝リアルサウンド編集部）