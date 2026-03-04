4日に行われた公立高校入試の国語、理科、英語の試験。2026年はどのような問題が出題されたのでしょうか。大手学習塾「昴」の講師に2026年の試験の傾向について分析してもらいました。



学習塾「昴」事業統括部の園田善之副部長。2026年の公立高校入試の出題の傾向について聞きました。まずは国語からです。



(昴事業統括部・園田善之副部長)

「説明的文章と文学的文章の長文問題があるがこの文章の長さが例年通り長い印象」





また、新しい傾向の問題があったということです。(昴事業統括部・園田善之副部長)「今年大問5が大きく変わった。通常はグラフや表を見ながら作文をしなさいという問題だが今年は生徒たちがプレゼンの資料を見ながら話し合っている場面から始まってそこに関する問題と最後に条件作文という形になっていた」より高い思考力が求められる問題になっていたということです。続いては理科の問題についてです。(昴事業統括部・園田善之副部長)「全体的な印象としてはやや難化している印象。特に記述の問題でいつもなら20字ぐらいでいいのかと思うところが模範解答で81字になるような長い記述を要求される問題も出ていたので生徒たちは驚いたと思う」また、計算の処理能力を求められる問題も多かったということです。最後は英語です。記述の問題に大きな変更があったといいます。(昴事業統括部・園田善之副部長)「英語は最後の最後が英作文で終わるのがこの3年続いていたが今年は日本語で説明するという問題だったので大きな変更」日本語での記述になったため回答しやすくなったものの、英語全体としての難易度は例年と同じぐらいだったということです。5日は社会と数学の試験が行われます。どのような気持ちで挑むのがよいのでしょうか？(昴事業統括部・園田善之副部長)「生徒の皆さんにはきょうのことは一切忘れてもらってあしたの社会と数学に残りの寝るまでの時間を注いでほしい」これまで積み重ねてきたことを今一度確認して5日の試験に臨むことが重要だということです。