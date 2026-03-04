今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年3月5日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月5日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


敵はあなた自身。偏見を口にして大切な人を傷付けないように。

11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


心のエネルギーがダウン。家族の忠告をしっかり聞いてみて。

10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


「棚ボタ」は期待できない日。苦労した分、報いが得られそう。

9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


気持ちが浮つきがちな日。深呼吸で平常心を取り戻そう。

8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


ささいなことで大騒ぎすると非難ごうごうに……。心を引き締めて。

7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


義務や責任でがんじがらめになりそう。周囲に協力を頼んでみよう。

6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


実現不可能なことには手を出さないこと。守りの姿勢が吉。

5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


好奇心を刺激されたら即行動しよう。楽しさ満載の暗示。

4位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


1歩下がって全体を見つめよう。意外な収穫があるはず。

3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


趣味が一致する友人に注目を。楽しい時間を持てそう。

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


周囲の顔色を伺うと運気ダウン。唯我独尊が幸運のカギに。

1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


レジャー運が最高。思い切り羽を伸ばすとリフレッシュできそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)