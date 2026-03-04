「文末が嬉しすぎる」伊藤健太郎、ファンクラブ正式オープンを報告！ イケメンショットも「待ってたよ！」
俳優の伊藤健太郎さんは3月4日、自身のInstagramを更新。本日12:00よりファンクラブ「The swells」が正式にオープンしたことを報告しました。
投稿には、ベージュのセットアップスーツをスタイリッシュに着こなした伊藤さんの写真が添えられており、椅子に腰掛けた落ち着いた表情が印象的です。
コメント欄では「オープンおめでとうございます 文末が嬉しすぎる」「改めてOPENおめでとうございます」「ずっと着いて行くわ〜」「嬉しいお知らせありがとう いろいろと…期待大で楽しみにしてます」「毎日がスペシャルデーです」「ずっと待ってたよ！」など祝福の声が多数寄せられました。
「文末が嬉しすぎる」「本日3月4日12:00よりファンクラブ『The swells』が本オープン致します！」と報告した伊藤さん。「皆様に楽しんでもらえるようにいろいろと考えています、いろいろと笑 ぜひ一度遊びに来てください、待ってます」と、ファンへの思いやりあふれるコメントも。
「ファンクラブ開設が決定いたしました」2月17日の投稿では「ファンクラブ開設が決定いたしました」と報告していた伊藤さん。「2/20 11:00よりプレオープン」していたようです。今回本オープンとなり、ファンも喜んだことでしょう。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)