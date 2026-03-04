別れの春が過ぎれば、出会いの季節です。

【写真を見る】男性未婚率20％超 “行政”の婚活サービス「Kumarry」で第1号成婚を支えた存在とは？ 40歳独身記者も「左手薬指に指輪をつけたい」と登録

そんな中、行政発の婚活サービスが人気を集めています。開設1年を迎えた取り組みを、記者も体験しました。

出会いのきっかけは…

セレモニーで祝福される新婚のカップルたち。

2人の出会いのきっかけは、行政が運営する婚活サービス「Kumarry」です。

「こんなに早く素敵な人と出会えるとは思っていなくて」

2025年11月に結婚した夫婦はそう話します。

熊本市 大西一史市長「良かったですね。良い出会いがあって。良かったですね。お二人の幸せそうな姿を見ていると、あ～良かったなと。Kumarryを作って」

独身の人に出会いの場を提供しようと、熊本市と近隣の12市町村が2025年1月に開設した「Kumarry」。開設1年で11組が結婚したといいます。

現在1300人以上が会員登録していて、相性が良いとAIが判断した相手と会うことができます。

さらに、費用は一般的な結婚相談所やマッチングアプリよりも安く設定しているといいます。

40歳独身 記者が会員登録してみた

城島勇人 記者「左手の薬指に指輪をつけたい。40歳の独身の私も登録してみようと思います」

「Kumarry」の実態に迫るため、記者も実際に会員登録しました。

まずは仮登録。自分のプロフィールや相手に求める条件などを入力します。

「マイナンバーカード」などを使って独身であることを証明する必要がありますが、これは既婚者が登録するのを防ぐため。

厳格にチェックすることで利用者の安心につなげるのが狙いです。

仮登録の次はサポートセンターでの面談です（オンラインも可）。

「こんにちは～」

「よろしくお願いいたします」「どうぞお入りください」

お見合い→お友だち交際→真剣交際

「Kumarry」はニックネームで活動し、マッチングしたら「お見合い」へと進みます。

その後「お友だち交際」を経て、互いに本格的な交際の意思が確認できれば「真剣交際」へ。

「真剣交際」に至るまでは本名や連絡先を明かさず、専用のチャットでやり取りするのも特徴です。

城島記者「お友だち交際までは名前も明かさないし、連絡先も明かさないということですね？」

くまもと出会いサポートセンターKumarry 山部かよセンター長「そうです」

果たして、「真剣交際」に辿り着けるのか。面談では不安もぶつけてみました。

城島記者「こんな私でも結婚できるのでしょうか？」

くまもと出会いサポートセンターKumarry 山部かよセンター長「大丈夫ですよ。40歳の方はたくさんいますし、一番多いのは30代。何なら70代までいますし」

心強い言葉に、記者も春が待ち遠しくなってきました。

「カップル第1号」の体験談

「Kumarry」で出会ったカップルの未来予想図が気になり、「Kumarry」第1号の成婚カップル、土井さん夫婦を訪ねました。

2人が出会ったのは2025年4月。初めて会った時の印象を聞いてみると…？

祐介さん（30）「めちゃくちゃ美人さんが来られたなと思ってびっくりした。写真よりも数段おきれいな方が来られたなと」

あゆみさん（30）「落ち着いている印象だったので、とても話がしやすくて」

お見合いから1か月後に「真剣交際」が始まり、2025年8月にゴールイン。

今では写真が共通の趣味となり、料理する時も一緒です。

「結婚できて幸せ」と話す土井夫婦。もともと結婚願望があったという2人は、以前から婚活をしていました。

婚活支えた「サポーター制度」

祐介さん「結婚相談所に登録していて」

あゆみさん「知り合いの紹介で、何度かお見合いをしていたけれど」

費用の高さや情報量の少なさで、婚活がうまくいかなかったのだとか。

晴れて結婚に至ったのは「Kumarry」独自の「サポーター制度」が大きかったと振り返ります。

それは、初めてカフェで会った日のこと…

サポーターは、市の募集に応じた無報酬のボランティアです。

あゆみさん「サポーターが『大丈夫よ 私も初めてだから～』と明るく気さくに接してもらって、その場の緊張を解いてもらった」

祐介さん「デートでどこに出かけて良いか分からない。恋愛下手なので。お見合いの後もサポートしてもらえる環境だった」

土井さん夫婦を結び付けたサポーターは、当時をこう振り返ります。

くまもと出会いサポーター 松村秋代さん「（お見合い時に）お互い良い雰囲気になったなという感じはした」

松村さん「2人が幸せになる過程を見ると私も幸せになるし、ドキドキもするし、ワクワクもするので」

サポーターの熱心な支援も、2人の結婚に一役買ったようです。

男性未婚率 20％超に

開設1年で好調な滑り出しを見せる「Kumarry」。

熊本市などが婚活支援に力を入れるのには、理由があります。

熊本市こども政策課 大住浩二課長「少子化の要因の一つとして未婚化、晩婚化といわれていて。熊本市でも生涯未婚率が上昇している」

熊本市の合計特殊出生率（15～49歳までの女性が一生の間に出産する子どもの人数）は年々低下し、直近では1.32になりました。

男性の生涯未婚率も20％を超えているのが現状で、婚活支援は少子化対策や地域活性化につながると強調します。

大住課長「2027年度末までに会員数を2500人まで倍増させたい。会員が増えれば、出会いも増えるし、成婚や交際にもつながる」

「Kumarry」で愛を育むカップルは増え続けるのでしょうか。