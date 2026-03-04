浅香唯「サングラスに写りこんでしまった旦那と娘」ユニークな家族ディズニーショット公開「2人とも可愛い」「旦那さんもちゃんと被り物被ってる」の声
【モデルプレス＝2026/03/04】歌手・タレントの浅香唯が3月3日、自身のInstagramを更新。家族で東京ディズニーランドを訪れた際のショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳ベテラン歌手「旦那さんもちゃんと被り物被ってる」写ってしまった夫＆娘レア公開
浅香は「夢の国へ」「ひさしぶりのディズニーランドでしたっ」とつづり、東京ディズニーランドパーク内での写真を複数枚投稿。「サングラスに写りこんでしまった旦那と娘〜 かなりのご陽気ファミリーで楽しんできちゃいました！！」と続けて、シンデレラ城を背景にミッキーの耳付き帽子にミッキーデザインのサングラスをかけた笑顔の写真を公開し、サングラスの中にはミニーちゃんの耳付き帽子を被った夫でドラマーの西川貴博とキャラクターもののカチューシャを付けた長女が映り込んでいる。
「娘の高校卒業と、これから始まる大学生活のお祝いも兼ねて家族で過ごす貴重な時間」と、節目であることを明かし「思い起こせば、娘が生まれて初めて地上に足をつけた場所がここディズニーランド まだつかまり立ちだったけど、危なっかしい第一歩を踏み出して歓喜した思い出の場所なんだ〜」としみじみ書き込んでいる。文末には「娘の4月から始まる新しい道への第一歩が、笑顔で踏み出せるように私も全力で応援だ〜」と前向きに締めくくっている。
この投稿には「素敵な家族」「ほっこりする」「写り込みが可愛い」「2人とも可愛い」「旦那さんもちゃんと被り物被ってる」「娘さんおめでとうございます」「子育てひと段落お疲れ様です」などの反響が寄せられている。
浅香は2002年に西川と結婚。2007年には長女が誕生している。（modelpress編集部）
