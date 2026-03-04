土屋太鳳「小さな家族と一緒に作った」ひな祭りに作った押し寿司披露「希ちゃんのケーキ懐かしい」「ハート形上手すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/04】女優の土屋太鳳が3月3日、自身のInstagramを更新。ひな祭りに合わせて作った押し寿司を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳朝ドラヒロイン「ハート形上手すぎる」ひな祭りに子どもと作った押し寿司
土屋は「今日は、ひなまつり」と書き出し、華やかな押し寿司の写真を投稿。「小さな家族と一緒に作った押し寿司は ちょっと希ちゃんのケーキみたい」とつづり、子供と作った押し寿司について自身がヒロイン・津村希（つむら まれ）役を演じた朝ドラ「まれ」（NHK／2015年）を回顧している。
「ドタバタしながら作ったので 具材を入れ忘れたり 途中で食べたくなってしまったりしたけれど 味は美味しかったです」と続けて、錦糸卵や枝豆、ちりめん山椒などでハート型に彩りよく盛り付けられた可愛らしい押し寿司の写真を公開し「ちなみに ハートの真ん中にトッピングしているのは 家族みんなが大好きな、ちりめん山椒」とも明かしている。また「今夜から明日は 寒くなるようなので 冷えないよう気を付けてくださいね どのかたも、良い夜を」と気遣いのコメントも添えている。
この投稿には「可愛い押し寿司」「美味しそう」「素敵なひな祭り」「愛情たっぷり」「センス良い」「ほっこりする」「ハート形上手すぎる」「希ちゃんのケーキ懐かしい」などの反響が寄せられている。
土屋は2023年1月、GENERATIONSの片寄涼太との結婚と第1子の妊娠を発表。同年8月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
