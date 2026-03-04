元AKB48メンバー、次女初節句 姉妹お揃い袴のひな祭り公開「ひな人形もおしゃれ」「センスの塊」の声
【モデルプレス＝2026/03/04】元AKB48でタレントのcindy（シンディー）こと浦野一美が3月3日、自身のInstagramを更新。姉妹で祝ったひな祭りの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳元AKBメンバー「センスの塊」袴姿の0歳娘初節句ショット
浦野は「ひな祭り」と書き出し、イラストや文字で顔を隠した娘たちの写真を複数枚投稿。「ミニディちゃん（次女の愛称）、初めての桃の節句。わが家は今年、姉妹お揃いの華やかな袴を用意してお祝いしました」とつづり、長女と次女がピンクとベージュの淡い色合いで出来た衣装で並んで座るショットを公開している。また「2歳になったベビディちゃん（長女の愛称）は、サービス精神旺盛（？）で面白い顔ばかり！笑 それを見てミニディちゃんがキャッキャと笑ったり、『え、どうしたの…？』とポカーンとした顔で圧倒されていたり」と姉妹の近況を明かして「賑やかで、笑いの絶えない初節句になりました これからも、2人が健やかに、笑顔いっぱいで育ってくれますように」と母親としての思いも添えている。
この投稿には「可愛すぎる姉妹」「センスの塊」「お揃い衣装が素敵」「ほっこりする」「初節句おめでとうございます」「ひな人形もおしゃれ」などの反響が寄せられている。
浦野は2022年5月、6歳年下の一般男性との結婚を報告し、2023年10月に第1子の出産を発表。2025年6月に産後1万人に1人と言われている後遺症「直腸膣瘻」になったことを公表し、8月には病気の完治と第2子の妊娠を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳元AKBメンバー「センスの塊」袴姿の0歳娘初節句ショット
◆浦野一美、次女の初節句を姉妹でお祝い
浦野は「ひな祭り」と書き出し、イラストや文字で顔を隠した娘たちの写真を複数枚投稿。「ミニディちゃん（次女の愛称）、初めての桃の節句。わが家は今年、姉妹お揃いの華やかな袴を用意してお祝いしました」とつづり、長女と次女がピンクとベージュの淡い色合いで出来た衣装で並んで座るショットを公開している。また「2歳になったベビディちゃん（長女の愛称）は、サービス精神旺盛（？）で面白い顔ばかり！笑 それを見てミニディちゃんがキャッキャと笑ったり、『え、どうしたの…？』とポカーンとした顔で圧倒されていたり」と姉妹の近況を明かして「賑やかで、笑いの絶えない初節句になりました これからも、2人が健やかに、笑顔いっぱいで育ってくれますように」と母親としての思いも添えている。
◆浦野一美の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる姉妹」「センスの塊」「お揃い衣装が素敵」「ほっこりする」「初節句おめでとうございます」「ひな人形もおしゃれ」などの反響が寄せられている。
浦野は2022年5月、6歳年下の一般男性との結婚を報告し、2023年10月に第1子の出産を発表。2025年6月に産後1万人に1人と言われている後遺症「直腸膣瘻」になったことを公表し、8月には病気の完治と第2子の妊娠を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】