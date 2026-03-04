工藤静香、華やかな手作りちらし寿司公開「カラフルで美しい」「花びら形可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/04】歌手の工藤静香が3月3日、自身のInstagramを更新。ひな祭りに合わせて作った手料理を公開し、注目を集めている。
【写真】キムタクの55歳妻「花びら形可愛い」華やかな手作りちらし寿司＆大きな蛤
工藤は「ひな祭りはちらし寿司を作りたくなります！」とつづり、食卓の写真や動画を複数枚投稿。花や花びらの形にくり抜かれた野菜をふんだんに使った可愛らしいちらし寿司やお刺身、吸い物、サラダなどが並ぶ彩り豊かな食卓の様子を公開している。他にも「こんなに美しい鯛のアラが売っているとラッキーな気持ちになりませんか？笑」「そしておっきな蛤！」と続けて、綺麗に切り揃えられた鯛のアラや蛤など食材の写真も披露している。
この投稿には「美しすぎるちらし寿司」「料亭みたい」「食べてみたい」「カラフルで美しい」「花びら形可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
