菅井友香、“公認不倫”する保険会社の女性演じる 沢村一樹の連ドラ初監督作で入山法子とW主演 テレ東『水曜日、私の夫に抱かれてください』

菅井友香、“公認不倫”する保険会社の女性演じる 沢村一樹の連ドラ初監督作で入山法子とW主演 テレ東『水曜日、私の夫に抱かれてください』