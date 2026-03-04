菅井友香、“公認不倫”する保険会社の女性演じる 沢村一樹の連ドラ初監督作で入山法子とW主演 テレ東『水曜日、私の夫に抱かれてください』
俳優の菅井友香が、テレビ東京で4月1日スタートのドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 深0：30）で入山法子とともに主演を務めることが4日、発表された。
【写真】ドロドロそう…肩を露わにした菅井友香＆入山法子
原作は、U-NEXTが手掛けるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子氏による同名作。29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸と順調に交際していた小吹蓉子はある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
ダブル主演の一人、保険会社に勤める29歳で、知らぬ間に不倫に巻き込まれた小吹蓉子を演じるのは、欅坂46・櫻坂 46 の初代キャプテンを務め、卒業後はバラエティー番組やラジオのMCを務めるほか、俳優として『チェイサーゲームW』シリーズ（テレ東）や大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）に出演するなど、多方面で活動し表現の幅を広げる菅井。
もう一人の主演、蓉子が交際している史幸の妻・神栖怜を演じるのは、ドラマ『うちの弁護士は手がかかる』（フジテレビ）や『ライオンの隠れ家』（TBS）、『テミスの不確かな法廷』（NHK）など多くの話題作に出演し、作品ごとに異なる表情を見せる実力派俳優・入山だ。
そして、浮気をやめられないクズ夫・神栖史幸は、ドラマ『みなと商事コインランドリー』シリーズ（テレ東）や『良いこと悪いこと』（日本テレビ）、13日公開予定の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』と6月から舞台『俺節』の公演を控える稲葉友に決まった。
■菅井友香 コメント
「水曜日、私の夫に抱かれてください」小吹蓉子役を演じさせていただきます菅井友香です。蓉子は生真面目で、過去のトラウマから人付き合いが苦手。「正しく生きたい」という想いの強い蓉子が、自分でも信じられない過ちを犯してしまっていたことを知り、神栖家との"公認不倫"がはじまります。重たい心情を抱える蓉子ですが、現場では沢村一樹監督の演出に思わず笑ってしまうことも多く、そのユーモアにはっとさせられる日々を過ごしています。登場人物それぞれの心の奥を解き明かしていくことがこの作品の見どころの1つだと思います。「不倫」というテーマを扱いながらも、サスペンスの要素が絡み合う濃厚なヒューマンドラマになっていると感じています。ぜひ蓉子と一緒に物語に巻き込まれながら、時に応援しながら楽しんでいただけましたらうれしいです。4月は水曜日の夜、画面の向こうで会いましょう！
■入山法子 コメント
神栖怜を演じます、入山法子です。彼女は“謎”です。その“謎”を、理解できないものとして流さぬよう、彼女の本質を手繰り寄せ、彼女の生き様を思いながら日々撮影しております。不倫した者と不倫された者が結ぶ約束。その関係性がどのように変化していくのか。蓉子と一緒に翻ろうされながら楽しんでいただけますと幸いです。
■稲葉友 コメント
近年、不倫から巻き起こる人間ドラマが描かれる作品が多くありますが、その中でも異質な雰囲気を持った作品になっていると思います。現場は沢村監督を中心にとても和やかでありながら、大変なシーンでは一丸となって集中して臨める素敵な座組です。行動や言動に謎の多い神栖ですが、そこに至るまで背景も徐々に明らかになっていきますので、ぜひとも注目していただけたらうれしいです。
