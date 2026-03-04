3人組バンドSHISHAMOが、ギター・ボーカルの宮崎朝子さん（31）の体調不良により、『SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」』 の6公演の開催を見合わせることが4日、公式サイトで発表されました。

先月20日に宮崎さんの体調不良で、同ツアー4公演の開催見合わせを発表していたSHISHAMO。今回、公式サイトでは「Gt.Vo 宮崎朝子の体調が回復せず、今後のためにも一定期間の休養が必要であると判断したため、3月公演の開催を中止とさせていただきます」と報告し、7日の『愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール』、14日『石川 本多の森 北電ホール』、20日『茨城 水戸市民会館 グロービスホール』、21日『宮城 東京エレクトロンホール宮城』、27日『 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru』、29日『青森 SG GROUP ホールはちのへ』の6公演の開催中止を発表しました。

また、開催を見合わせていた奈良、広島、高松、福岡の4公演については「振替開催の可能性を探っておりましたがスケジュールの調整がつかず、誠に残念ではございますが中止とさせていただきます」としています。

これに伴い、開催中止となった3月の6公演のチケット所持者を対象に、予定されていた日時・会場にて同ツアー初日公演の上映会を行うことも発表しました。

宮崎さんもコメントを発表し「みなさん、ご心配ご迷惑をおかけして申し訳ありません。最後のツアーがこんな風になってしまって本当に申し訳ないし悲しいし悔しい思いでいっぱいです。また元気な姿でみんなの前に立てるよう、今は少しだけ休ませていただけたらと思います」と胸中をつづっています。

また、上映会についても触れ「ライブと同じスタッフ、同じ音響・照明で、できる限り“ライブに近い空間”を届けようと、チームみんなが頑張ってくれています。もし良かったらみなさん足を運んで、またSHISHAMOを待っていてくれると嬉しいです！」と明かしました。