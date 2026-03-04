年収800万円を超えれば、婚活市場では「ハイスペック」として歓迎されます。都内のメーカーで働くタローさん（仮名・36歳）も、年収860万円という条件のおかげで多くの女性と出会うことができました。しかし、彼は自ら婚活市場から去る決断を下します。女性たちから向けられる「マイホーム購入」や「専業主婦希望」といった過度な期待と、たった1人で家族の人生を背負う重圧に耐えきれなくなった30代高年収男性の事例を紹介します。

婚活市場でモテる高年収男性に向けられる「期待の眼差し」

「年収が800万円を超えたあたりから、婚活パーティーで女性から声をかけられる回数が明らかに増えました」

都内の大手メーカーで働くタローさん（仮名・36歳）は、婚活を始めた当初の順調な滑り出しを振り返ります。現在の年収は約860万円。同世代の平均を大きく上回っており、マッチングアプリや婚活パーティーで女性に困ることはありませんでした。

「最初はモテて嬉しかったんですが、何人かの女性と将来の話をするうちに、違和感が恐怖に変わっていきました」

タローさんが恐怖を感じたのは、女性たちがタローさんの収入に対して抱く、あまりにも高い期待でした。

「交際前のデートなのに、平気で『結婚したら都内の新築マンションに住みたい』『子どもが小さいうちは仕事をやめて専業主婦になりたい』といってくるんです」

タローさんの収入があれば、確かにそれらの願いは叶うかもしれません。しかし、女性たちの言葉の裏には、「金銭的な責任はすべて男性が負うべき」という無意識のプレッシャーが隠れていました。

大黒柱として一生働き続けるプレッシャーから逃げ出した日

婚活相手から新築マンションへの要望を浴びせられ、一度「現実」を見ておこうと、休日に1人でモデルルームへ足を運びました。しかしその見学は、タローさんにとって忘れられない1日となりました。

「8,000万円の住宅ローンのシミュレーションを見たとき、驚愕しました」

もし結婚して女性の希望通りに専業主婦になってもらい、子どもを育て、数千万円のローンを組んだとします。そのすべての支払いは、タローさんただ1人の肩にのしかかるという事実に直面したのです。

「もし僕が仕事のストレスで鬱になったらどうするんだ。病気で働けなくなったら、家族全員が路頭に迷う。そんな重圧を35年間も背負い続けるなんて、僕には絶対に無理だと思いました」

相手の女性はタローさんの年収という「数字」と結婚したいだけであり、タローさん自身のプレッシャーや不安には寄り添ってくれないように感じました。

「稼ぎをすべて家族に吸い取られ、責任だけを押しつけられるくらいなら、1人で気楽に生きるほうがずっと幸せです」

タローさんは、婚活パーティーの予定をすべてキャンセルしました。現在は、プレッシャーのない独身生活を心から楽しんでいるそうです。

マイホーム購入の世帯年収ハードルは「平均863万円」

タローさんのように、十分な収入があっても「大黒柱としての重圧」を避けるために結婚を諦める高年収男性は一定数存在します。

SMBCコンシューマーファイナンスの「婚活・結婚に関する意識・実態調査」には、未婚者が思い描くライフイベントと世帯年収のイメージが示されています。同調査で「マイホームを購入できると思う世帯年収額」の平均は863万円でした。女性の回答に限るとその平均はさらに高く、948万円となっています。

タローさんの年収860万円は、この高いハードルをほぼ1人でクリアできる金額です。しかし、裏を返せば、女性が思い描く「マイホーム購入」や「子どもを1人育てる（平均732万円）」といった高額なライフイベントの費用を、タローさんがたった1人で負担しなければならないという現実を意味しています。

共働きが主流になりつつある現代でも、高年収の男性に対しては「男性が養って当然」という古い価値観がいまだに根強く残っています。その過度な期待と責任の重さに気づき、自ら独身を貫く道を選ぶ高年収男性の姿は、現代の婚活市場のもう一つのリアルといえます。

