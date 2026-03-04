名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー、本多もかさんのSPA!デジタル写真集「本多もか 二人だけの秘密」がリリースされました。



【写真】黒髪ロングが清楚な雰囲気の本多もかさん

アイドル活動の傍ら、「スーパー耐久シリーズ2025」のレースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍している本多さん。



同写真集では、海辺の家や夜明け前の屋上などさまざまな場所で撮影。本多さんの“極上スタイル”に妄想を膨らませるグラビアです。公開された表紙カットでは、赤いニットトップからまんまるバストがベールを脱ぎ、収まり切らない下乳がこぼれて落ちてしまう衝撃シーンです。



さらに、清楚な白ニットと純白のロングスカートで海辺の家を訪れた姿も。ランジェリーカットでは、爽やかライトブルーのランジェリーでベッドの上でくつろぐシーン、花柄ワンピースの裾を持ち上げて真っ白なビキニショーツが露わにするシーンは必見です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：KEIKO（renewal） スタイリング：毛塚由恵）



【本多もかさんプロフィール】

2006年10月4日、愛知県生まれ。名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー。アイドル活動の傍ら、「スーパー耐久シリーズ2025」のレースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍。“NGなし”で突っ走るグラビア界期待のホープ。最新情報はX（＠dela_moka）やInstagram（dela_moka）