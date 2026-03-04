＜介護拒否なら金返せ！＞形勢逆転で大ピンチ！…ヤバイ、捨てられる？【第8話まんが：兄嫁の気持ち】
私はリコ（40代）。先ほど、義実家に呼ばれたのは、旦那・タカオミ（40代）の妹アユミ（40代）さんが、こちらに引っ越しをする報告だなと思っていました。けれど、旦那に内緒にしていた義母からの支援のこともバラされてしまい、挙句の果てには義母からは「今までの分を返してもらいたい」とも言われてしまいました。私はこれ以上、義両親のお金が減っていくことを阻止したくて「アユミさんに返してもらった方がいい」と言ったのですが……。そのセリフをそのまま返されてしまったのです。
義実家から帰って早々、旦那に事情を聞かれます。「塾代とか、習い事のお金って聞いてないけど」義実家から支援を受けていたことは、旦那には言っていなかったのです。
それに旦那を義実家から遠ざけるためのウソもバレてしまいました。
「自分の利益のために人のことを操ろうだなんて。支援するだけしてもらって、面倒なことはアユミに押し付けようって、そんな性格が悪いやつとは一緒にいられない！ 今度は子どもたちを操作して、俺が悪者にされるかもしれないしな！！」旦那は離婚も覚悟している様子。
私がアユミさんに余計なことを言ったのは……間違いだったと思います。
今まで旦那が実家に寄り付かなければいいと願ってアレコレ言っていたことが全部バレました。
旦那は相当怒っています。
旦那は私がいないと困ると思っていましたが、旦那がいないと困るのは私の方だと気が付いたのです。
子どもたちに事情を説明したら、きっと子どもたちは旦那についていくと言うでしょう。
同居はイヤだけれど……でも身から出た錆。
身の振り方を考えなければならないなと思っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
