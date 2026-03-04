竹原ピストルが、8枚目のオリジナルアルバム『FIRST CRY!!』を5月27日にリリース。また、本作を携えた全国ツアー『“FIRST CRY!!”バンド編&弾き語り編』の開催も発表された。

前作『すうぉ～む！！』に続く今作には、2025年にリリースされた「千切り絵のように私は」や、本日3月4日にリリースの「ばっちこ～い！！」といった配信シングルを含む全13曲を収録。CDおよびLP（2枚組）の2形態でのリリースとなる。

今作のタイトルは“産声”を意味しており、今年50歳を迎える竹原の本作への確かな手応えと、新たなスタートを切る決意が込められているという。

また、あわせて発表されたツアーは7月から11月にかけて全都道府県をまわるものに。弾き語りとバンド編成、両形態を織り交ぜ、5カ月かけて計58公演が予定されている。

さらに、VICTOR ONLINE STOREではアルバムとオリジナルトートバッグがセットになった限定セットを販売。デザインなど詳細は後日発表される。早期予約特典として、全国ツアーのチケット最速先行抽選への申し込み参加権が付与される。チケットの申し込みは本日からスタートしており、3月29日までに同ストアで本作を購入した人を対象に先行販売が実施される。

