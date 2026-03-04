【資料】尾瀬

尾瀬で登山者などから料金を徴収する入域料の実証実験です。群馬県が導入の可否を検討していた尾瀬国立公園の入域料について、新年度から群馬県側で１口５００円の「入域協力金」を求める実証実験を行うことが決まりました。

これは４日に埼玉県で開かれた協議会で決まったものです。尾瀬国立公園の入域料を巡っては、木道の整備など自然保護のための財源が不足しているとして、２０２４年に山本知事が導入の検討を表明していました。

４日の協議会では、２０２６年８月と９月の２回に分けて群馬県側から入る人に対し、１口５００円の任意の「入域協力金」を求める実証実験を行うことが決まりました。具体的には鳩待峠と大清水の２カ所で、８月に行う１回目はスタッフを配置して行い、９月に行う２回目は協力金を入れる箱を設置して無人で実施します。中学生以下の子どもは対象外とし、支払いは現金またはキャッシュレス決済で行います。

県はこの実証実験を２年間行った上で導入の影響を分析し、２０２８年度以降尾瀬全域での導入に向けて提案を行う方針です。

協議会に参加した片品村の梅澤村長は、記者団の取材に対し、「安心安全にお客様に楽しんでもらえるように使っていただけるのであれば歓迎したい」とコメントしました。

一方、福島県檜枝岐村の平野信之村長は、「入域料によって来る方が減ることは危惧される。２年間、実証実験をやるということなので見守っていきたい」と話しました。