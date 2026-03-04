技術の進歩に対応するため、群馬県の支援を受けながら新たな知識を学び直すリスキリングに取り組んだ企業が、その成果を発表する報告会を県庁で開きました。

県は技術革新やビジネスモデルの変化に対応するため、新しい知識やスキルを学ぶリスキリングを組織的に根付かせようと、モデル企業の創出事業を昨年度から行っています。

今年度は１０社が参加し、企業ごとに課題の洗い出しや学習計画の作成を行い、オンライン動画などを通じてリスキリングに取り組みました。４日の報告会では企業が、この１年間取り組んだ成果を発表しました。

渋川市で創業１４０年の旅館を営む福一はプログラミングの知識がなくてもアプリの開発に取り組んだ事例を紹介しました。忘れ物を管理するためのアプリを社員が作成したところ、追加のアプリ開発の希望が社内から出るなど業務の円滑化や活性化につながったということです。

県が２０２６年１月に発表した実態調査の結果によりますと、対応する人材や育成体制がないことから企業主体のリスキリングに足踏みしている企業が多い結果が明らかになっています。会場を訪れた人はモデル企業の事例を参考にしようと熱心に耳を傾けていました。