県の災害復旧工事に関する公文書作成を巡り、新たに４１件の「虚偽」があったことについて、県の幹部が４日の議会で謝罪しました。



４日、開かれた県議会常任委員会。



■藤田士郎 土木建築局長

「多くの虚偽の協議録の作成が明らかになったところでありまして、県行政の信頼を著しく失墜させたことにつきまして委員各位はじめ県民のみなさまに改めて心から深くお詫び申し上げます」



冒頭で県の幹部が発言を求め、問題について謝罪しました。西日本豪雨の災害復旧工事に関する公文書を巡っては、県の調査チームが３日、新たに４１件の虚偽の作成があったと発表しました。これまでに２３件の虚偽がわかっていましたが、追加調査での判明分と合わせて６４件に上ります。





調査の結果を受け、横田知事は・・・■広島県 横田美香 知事「今回の問題は組織全体でのコンプライスの順守ができていなかったということ。そして、組織のガバナンスが十分に機能されていなかったことが大きな課題であると考えており、問題の早期発見・是正が遅れたことについても大変痛感している」県は虚偽の公文書により国から補助金を受けていて、返還を求められた場合、利息分を含め約７３００万円に上る見込みです。（２０２６年３月４日放送）