精神疾患で休職する教員は全国で7000人を超えています。教員不足が続くなか、県内では病気により休職した教職員に代わる、代替職員が30人足りず、学校に配置されていない状況であることが明らかになりました。



文部科学省の調査によりますと、県内では昨年度教職員全体の2％近い306人が病気による休職、または1か月以上の休暇を取得しています。そのうち約7割が精神疾患による休職や休暇です。





県教育委員会では病気休職に伴う代替職員を今年度440人配置したものの、不足している状況が県議会の一般質問で明かされました。（地頭所恵教育長）「12月時点で小学校12人、中学校9人、高等学校3人、特別学校6人合わせて30人が未配置となっています」2025年12月時点で小中高、特別支援学校で計30人が足りず、教頭がクラス担任を兼務したり同じ教科を担当する教員同士で補ったりして凌いでいるということです。（地頭所恵教育長 ）「県教委ではSNSの利用や相談会の実施などのPR活動、教育事務所、市町村教育委員会、学校等による代替確保の取り組みに努めている」県教委では教員免許を取得したものの教職についていなかったり、離職した潜在教員に近年の教育内容についての研修を行うなどしていて、教員の確保に努めたいとしています。