WBC(ワールドベースボールクラシック)開幕を5日に控え、会場の東京ドームが大会仕様に様変わりする動画が球場の公式SNSで公開されました。

日本が戦う1次ラウンド・プールCの会場となっている東京ドームは4日、公式インスタグラムなどを更新。投稿された動画には大谷翔平選手ら大会参戦選手の旗や大会ロゴで彩られた現在の東京ドームの模様が映っています。

動画途中からは、グラウンドの装飾をWBC仕様に変更している様子がタイムラプス(早回し)で映し出され、本塁周りには大きく「WORLD BASEBALL CLASSIC」の文字が刻み込まれたことが確認できます。

同投稿には「東京ドームは WBC仕様にフォルムチェンジ完了。激闘の日々を迎える準備が整いました The WBC starts tomorrow !」という文章も記載され、いよいよ開幕を迎えるWBCへの期待感が高まるものとなっています。

また同球場は前日、ドーム内の人工芝を約7年ぶりに全面刷新したことも発表しており、「アスリートの足元を支える『安定性』と、多種多様なイベントに対応できる『耐久性』を一段と高めた最新の人工芝を採用」と伝えています。