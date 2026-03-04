Cody・Lee(李)、当面の活動休止を発表「活動を見つめ直す期間を設けたい」 本日リリースの新曲リリックビデオも同時公開
ロックバンド Cody・Lee(李)が、3月28日のワンマンライブを以て、当面の活動を休止することを発表した。
【写真】公式SNSに掲載されたCody・Lee(李)メンバーのコメント全文
結成から8年を経て、昨年にはかねてより目標としていた日比谷野外音楽堂での単独公演、そしてボーカル・ギター高橋響の故郷である花巻市文化会館での凱旋ライブを実現した彼らが、よりバンドとしての成長を見据えるにあたり、一旦立ち止まり自身と向きあう為の時間が必要であると決断した。
音源リリースとしては、3月18日にリリースされるEP『GOLD』が活動休止前最後の作品に。またライブは、3月22日に台湾で開催されるワンマンライブと、3月28日に東京・Veats Shibuyaで開催されるEPのリリースライブが、活動休止前に残されたステージとなる。
これまでも大切なことは全て音楽を通して伝えてきたCody・Lee(李)。本日よりEP『GOLD』収録曲「ありがとう、ロックンロール」の先行配信がスタートし、19時よりリリックビデオも公開されている。
■コメント
平素よりCody・Lee(李)を応援いただき、誠にありがとうございます。
突然のお知らせで驚かせてしまう方もいらっしゃるかとは思いますが、Cody・Lee(李)は、3月28日(日)Veats Shibuya公演をもちまして、当面の間、活動を休止させていただく事となりました。
Cody・Lee(李)は結成から8年、メジャーデビューから3年が経ち、昨年にはみなさまのおかげでメンバーが“目標”と語っていた日比谷野外音楽堂での単独公演、及び、高橋響の故郷、花巻市文化会館での凱旋ライブを成功させる事ができました。
ここまで長らく走り続けてきましたが、この節目に、メンバーより「これまでの活動を見つめ直す期間を設けたい」との申し出を受けまして今回の決断に至りました。
3月18日(水)にリリースされる3rd EP『GOLD』が活動休止前最後の作品となります。
今までと変わらずメンバーが心血を注ぎ制作し、素晴らしい作品となっております。
そして、本日『GOLD』収録曲の「ありがとう、ロックンロール」を先行配信いたしました。
ぜひ、ご一聴頂けますと幸いです。
Cody・Lee(李)の活動を楽しみにしてくださっているファンの皆様におかれましては、ご心配をおかけしてしまい申し訳ありません。
以下に各メンバーからコメントを掲載しますので、ご理解いただけますと幸いです。
