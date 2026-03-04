Cody・Lee(李)、当面の活動休止を発表「活動を見つめ直す期間を設けたい」 本日リリースの新曲リリックビデオも同時公開

Cody・Lee(李)、当面の活動休止を発表「活動を見つめ直す期間を設けたい」 本日リリースの新曲リリックビデオも同時公開