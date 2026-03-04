女子ゴルフの国内ツアー今季開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースは5日から4日間、沖縄・琉球GCで開催される。大会3連覇を目指す岩井千怜（23＝Honda）は4日、プロアマ戦に出場して最終調整した。

偉業に挑む岩井千は「コンディション、体の調子、モチベーションも年々違う。今年は今年で自分のベストのプレーをする。フラットに、またゼロから攻める気持ちで」と意気込みを口にした。

同一大会3連覇なら14〜16年ニチレイ・レディースの申ジエ（韓国）以来10年ぶりで史上4人目。88年ツアー制施行後は、他にアニカ・ソレンスタム（スウェーデン）が01〜05年ミズノ・クラシックで5連覇、、ローラ・デービース（英国）は94〜96年伊藤園レディースで3連覇を達成しているが、日本人では初の快挙になる。

米ツアー、ブルーベイLPGA（中国）に出場する選択肢もあったが「日本が大好きだし、ディフェンディングでもあるので出たいと」と日本でのプレーを決断した。

今季は米国、中東、東南アジアを転戦しながら好調を持続している。「体調管理もできているし、時差ボケはあまり感じないタイプ。寝る時に寝てという感じ」と笑った。

2週前のホンダLPGAでは世界ランク1位のジーノ・ティティクル（タイ）に1打及ばなかったものの堂々2位。米ツアーのポイントランクでは現在4位につけている。

日本ツアーでは昨季スポット参戦した7試合中6試合でトップ10入り。3位以内が4試合と驚異的な成績を残した。今大会も本命の1人だ。

ツアー9勝目に照準を絞る岩井千は「予選落ちもしているコースなので、1年1年チャレンジ精神を持って臨んでいる」と気を引き締めた。あくまで挑戦者としてプレーする。