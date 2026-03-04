Penthouse、新曲「一二三」がアニメ『魔入りました！入間くん』OPテーマに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

浪岡真太郎(Vo, Gt)、大島真帆(Vo)、角野隼斗[Cateen](Pf)、矢野慎太郎(Gt)、大原拓真(Ba)、平井辰典(Dr)が、R&B/ソウル、ジャズ、ファンク、ゴスペルなど様々な音楽を昇華したオリジナリティ溢れるサウンドを紡ぎ出す、東京発6人組シティソウルバンド Penthouse(ペントハウス)。今月3月16日(月)には、自身初の日本武道館単独公演『Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”』開催が決定しており、チケットはすでにソールドアウトを記録。

そんなPenthouseが、2026年2作品目となる新曲「一二三」(読み：イチニノサン)を発表。さらに、同曲が2026年4月よりNHK Eテレにて放送されるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズのOPテーマに決定した。

『魔入りました！入間くん』は、2017年3月から「週刊少年チャンピオン（秋田書店）」にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数2,000万部（2026年3月現在）を突破する人気シリーズ。どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第４シリーズがNHK Eテレにて4月より放送決定している。

そんな待望のTVアニメ新シリーズOPテーマのために書き下ろされた、Penthouseの新曲「一二三」は、今シーズンのストーリーの目玉でもある”音楽祭”というキーワードに寄り添った、ブラスセクションとピアノのプレイが炸裂したPenthouseらしいファンキーなアップチューンに仕上がっている。

アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズは、4月4日(土)18時25分より初回放送スタート、全24話放送予定。オープニングテーマとともにぜひチェックしてほしい。

＜メンバーコメント＞

Vo,Gt 浪岡真太郎

コミカルでポップな世界観の中に、ふと胸が熱くなる瞬間がある、そんな作品の素晴らしさを、魔界と音楽を絡めた章のオープニング曲という形で表現しました。クールさと賑やかさの狭間で、思わず踊り出したくなるような一曲になっていると思います。作品と一緒に愛して頂けたら幸いです！

●作品情報

アニメ「魔入りました！入間くん」第4シリーズ



放送日時：NHK Ｅテレ

2026年4月4日放送スタート 毎週土曜18:25〜(全24話)

原作:西 修(秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載)

総監督：森脇真琴

監督：辻橋綾佳

アニメーション制作：BNピクチャーズ

製作：魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会

●ライブ情報

『Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”』

2026年3⽉16⽇(月) 東京・日本武道館

開場18:00 / 開演19:00

チケット：THANK YOU SOLDOUT!!

《問》ホットスタッフ・プロモーション

TEL：050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）

●イベント出演情報

3/13(金) 武部聡志プロデュース 『ジブリをうたう』 コンサート その２(東京国際フォーラム ホール A) ※浪岡/大島出演

3/20(金) 武部聡志プロデュース 『ジブリをうたう』 コンサート その２(グランキューブ大阪) ※浪岡/大島出演

4/5(日) Cross-stage Vol.2:Chilli Beans. × Penthouse(東京・豊洲PIT)

5/8(金) 「M2 presented by e-Broad」at Zepp Osaka Bayside(出演Omoinotake ／ Penthouse)

5/14(木) 「M2 presented by e-Broad」at Zepp DiverCity(出演Omoinotake ／ Penthouse)

各イベントの詳細は公式HPをご確認ください。

https://penthouse-tokyo.com/live/

＜Penthouse/Profile＞

浪岡真太郎(Vo, Gt)、大島真帆(Vo)、Cateen(Pf)、矢野慎太郎(Gt)、大原拓真(Ba)、平井辰典(Dr)による6人組”シティソウル”バンド。

東京大学のバンドサークルで出会った現メンバーで、2019年6月より活動開始。

11月24日にリリースした、1st EP「Living Room」でビクターエンタテインメントよりメジャーデビュー。

2023年3月29日にリリースした、1st Album「Balcony」はオリコンデイリーアルバムチャートにて7位を獲得。2024年には2nd Album「Laundry」をリリースし、パシフィコ横浜 国立大ホールにて史上最大規模のワンマンライブ「Penthouse ONE MAN LIVE 2024 “Laundry”」を開催。チケットは即日ソールドアウトを記録。

2026年3月には、バンド史上初となる日本武道館単独公演『Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”』を開催。チケットはすでにソールドアウトを記録している。

洋楽をルーツに、日本語と英語を自由自在に操る独自のソングライティングにより、数々のドラマやCMタイアップ・楽曲提供の依頼が相次ぐなど、各方面から注目を集めている。唯一無二のハスキーボイスが話題となり、Instagram30万人・TikTok14万人の個人フォロワーを持つ浪岡真太郎と大島真帆の男女ツインヴォーカルを軸に、YouTubeのチャンネル登録者数140万人・総再生回数2億回超え、日本武道館で約1万3千人を動員する単独公演を開催するなど、史上初の快挙を成し遂げ続ける規格外のピアニストCateenとそれを支える強固なリズム隊が生み出すグルーヴにより、洗練された都会的なサウンドスケープへと誘う。

関連リンク

Penthouseオフィシャルサイト

https://penthouse-tokyo.com

アニメ「魔入りました！入間くん」公式サイト

https://www.nhk-character.com/chara/iruma/