osage、新曲「ヒトリゴト」がTVアニメ「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話」OPテーマに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

osageの新曲「ヒトリゴト」が、2026年4月6日(月)より放送開始となるTVアニメ「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話」OPテーマに決定した。

「ヒトリゴト」は2026年4月6日(月)0:00にデジタル配信開始予定。

さらに、osageは6月13日(土)からスタートするツーマンツアー「AGE AGEトゥナイト2026」の開催を発表。ゲストバンドは後日解禁される。

osageの今後の躍進から目が離せない。

＜osage Vo/Gt 山口ケンタ コメント＞

この度OPテーマを担当させていただきます、4人組ロックバンドのosageです。日々のあたりまえに慣れてしまうと、思っている事が伝わる事さえ”あたりまえ”だと感じてしまうもの。でもふと呟いたひとり言でさえ、いつしかふたりの言葉になったら素敵ですよね？ぜひ微笑ちゃんの気持ちになって聴いてみてください。素敵な作品に携われた事を嬉しく思います。

●配信情報

「ヒトリゴト」

2026年4月6日(月)0:00デジタル配信開始予定

Pre-add/Pre-save(ストリーミング配信予約)はこちら

https://osage-official.lnk.to/Hitorigoto_PAPS

●作品情報

TVアニメ「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話」



TOKYO MX 2026年4月6日（月）から毎週月曜 23時30分〜放送開始

BS朝日 2026年4月6日（月）から毎週月曜 23時24分〜放送開始

AT-X 2026年4月7日（火）から毎週火曜 22時30分〜放送開始（2026年4月9日（木）から毎週木曜10時30分〜、2026年4月13日（月）から毎週月曜16時30分〜 ※リピート）

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

＜あらすじ＞

桜大門くんは、毎朝校門の前で生徒たちの身だしなみをチェックしている風紀委員。

微笑(ポエム)ちゃんは、毎朝チェックで呼び止められるスカート丈が不適切なJK。

水と油のような二人が、ある日補習でばったり鉢合わせする。真面目で堅物だと思っていた桜大門くんの正体は、勉強が全然できないポンコツ風紀委員だった！

正反対な二人だったが、お互いを知っていくことで次第に距離が縮まっていく。桜大門くんと微笑ちゃん、二人の出会いから始まる青春のお話――。

●ライブ情報

AGE AGEトゥナイト2026

6/13(土) 名古屋 ell.FITS ALL

6/14（日）心斎橋ANIMA

6/27(土) Spotify O-WEST

※ゲストバンドは後日解禁

チケット情報

https://eplus.jp/osage/

＜osageプロフィール＞

Vo/Gt.山口ケンタ、Gt.金廣洸輝、Ba.ヒロクサマ、Dr.田中優希からなる、4人組ロックバンド。

下北沢にて結成。2017年春より精力的に活動を始める。

感情を最大限にのせて歌うボーカル山口ケンタのハイトーンボイスと一体感溢れる確かな演奏力が織りなす楽曲はラブソングからラウドなロックまでをエモーショナルに表現。

2024年6月19日(水)にMBSドラマイズム「墜落JKと廃人教師Lesson2」のエンディング主題歌「残り香」を配信リリース。

7月27日(土) 「ENSEMBLE TOUR 2024」ツアーファイナルにて、ソニー・ミュージックレーベルズからのメジャーデビューを発表し、8月7日(水)にメジャーデビュー両A面シングル「マイダイアリー / 透明な夏」を配信リリース。

その後両A面シングル「ジオメトリック / and goodbye」を9月25日(水)に配信リリース。新曲「ジオメトリック」は9月17日(火)よる11時56分スタートのTBSドラマストリーム『毒恋〜毒もすぎれば恋となる〜』エンディングテーマ。「and goodbye」は少女漫画「君を忘れる恋がしたい」3巻コラボソング。さらに、Major 1st EP 『フラグメントe.p』を2025年1月15日(水)にCDリリース。表題曲「フラグメント」は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットTVアニメ『青のミブロ』第2クールエンディングテーマ。4月3日(木)に配信開始した「オーバードライヴ」はBS-TBS木曜ドラマ23『すぱいす。』主題歌となっている。

関連リンク

osageオフィシャルサイト

https://osage-official.com/