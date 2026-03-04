2児の母・安田美沙子「お腹に線が…」ミニTスポーツウェア姿公開「引き締まってる」「健康的で憧れる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/04】タレントの安田美沙子が3月3日、自身のInstagramを更新。スポーツウェア姿の自撮りショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳2児のママタレ「お腹に線が…」ミニTスポーツウェア姿
安田は「今日は収録でした」と書き出して「ジャイロトニックでストレッチしてから、スタジオへ…NBのTシャツがミニミニで可愛い…」とつづり、引き締まったウエストがのぞくミニ丈のTシャツに鮮やかなオレンジのショートパンツを合わせたスポーツウェア姿で、鏡越しのセルフショットを投稿。「お腹に線が…笑」と、お腹に何かしらの跡がついている姿をそのまま公開し「まだまだ筋肉痛だけど、心地良し」と、1日に行われた「東京マラソン2026」参加後の心境も明かしている。
また「仲間と2週間我慢したビールをながしこんだ！」「自宅ではマッサージ器具から離れられまてん」「今宵は家族でマリオのテニスをする平和な夜でした」「長男は…ママ、メダル噛んでもいい？って…やってみたかんだって」などと近況を添えて、長男が東京マラソンの参加メダルを噛んでいる姿や、マッサージ器具の写真など複数枚の写真を披露している。
この投稿には「スタイル良すぎる」「スポーティーで素敵」「お腹綺麗」「健康的で憧れる」「引き締まってる」などの反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
