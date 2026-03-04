渡辺美奈代、豪華な“ひな祭りごはん”公開「花形大根可愛い」「テーブルコーディネートも美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/03/04】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が3月3日、自身のInstagramを更新。彩り豊かなひな祭りの献立を公開し、反響を呼んでいる。
◆渡辺美奈代、ひな祭りごはん公開
渡辺は「ひな祭りごはん」とつづり、ひな祭りの食卓を披露。花の形に型抜きされたピンク色の大根、いくら、海老、錦糸卵、菜の花、レンコンが乗った美しいちらし寿司を公開した。そのほか麩や三つ葉で飾られた茶碗蒸し、はまぐりのお吸い物、ほたるいかと菜の花の和え物、菱餅といった季節感あふれるメニューが並んでいる。さらに、愛犬の誕生日を祝う骨型クッキーが乗ったバースデーケーキも用意されている。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「花形大根可愛い」「豪華なひな祭り」「いつも盛り付けが綺麗」「めちゃくちゃ美味しそう」「お店クオリティ」「丁寧な暮らしぶりが伝わってくる」「テーブルコーディネートも美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
