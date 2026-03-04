警察官になりすまし…「テロリストの送金者リストに名前が入っている」

警察官になりすまして、姶良市の80代の女性から現金600万円をだまし取ったとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、住所不定・職業不詳でベトナム国籍のレー・チュン・キエン容疑者（25）です。

姶良警察署によりますと、レー容疑者は仲間と共謀して、去年10月、姶良市の80代の女性に対し、警視庁の警察官になりすまして「あなたはテロリストの送金者リストに入っている。紙幣番号を確認する必要があるため、紙幣を袋に入れて自宅の駐車場内の車の中に入れておいて下さい」と複数回にわたって女性の自宅にうその電話をかけたということです。

現金600万円だまし取り…トクリュウによる事件か

女性は指示に従い車庫に駐車していた車の中に現金600万円を置き、数時間後に確認したところ、持ち去られていたということです。警察が捜査し、別の詐欺事件で兵庫県警に逮捕・拘留されているレー容疑者の関与が浮上しました。

取り調べに対し「車の中からお金を取ったことは間違いない」と容疑を認めているということです。

警察はレー容疑者は、現金を受け取る「受け子」役で、SNSなどでメンバーを集めるトクリュウによる事件とみて余罪などを調べています。

