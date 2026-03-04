いよいよ本格化している、花粉シーズン。ことしの花粉の傾向と対策を、クリニックで伺いました。

【写真を見る】東海地方で花粉大量飛散 3歳の男の子は花粉症が原因で中耳炎にも ｢ことしは乾燥していて“いつもよりイガイガする”という人多い｣

愛知県大府市にある「柊みみはなのどクリニック大府柊山」。4日午前9時半過ぎ、次々に患者が訪れていました。

（60代）

「スギ花粉とヒノキの花粉症で…毎年なんですけど。常に鼻をすすっている感じ」



（30代）

「花粉症かなと思って」

Q.どんな症状？

「目がちょっとかゆいとか、喉がイガイガするとかで。薬がもらえたらいいなと」

花粉症で喉がイガイガに…

10年以上前から花粉症に悩んでいるという女性。



（患者）「熱はないです。咳もないです」



（柊みみはなのどクリニック大府柊山 内藤孝司院長）

「多分花粉症だと思いますけど、喉のイガイガは。別に腫れていないですね。やっぱり風邪じゃなくてアレルギー（花粉症）による喉のイガイガですね」

花粉症が原因で中耳炎にも…

3歳の男の子は先週、眼科で花粉症と診断されたそうですが…



（3歳）

Q.鼻をかんでたけど鼻水どう？

「いっぱい出る」

（母親）

「一週間前ぐらいから、急にかゆいとか鼻水といった感じで…」

Q.一番つらそうな点は？

「やっぱり目がかゆいのがつらいみたいで…夜も眠れていないんで、かわいそう」

内藤院長が診察したところ…



（内藤院長）

「膿が完全にたまっていますね。左は完全な急性中耳炎ですね。痛そう…」



花粉症で鼻を頻繁にすすっていたことが原因で中耳炎に。

雨上がりの晴れた強風の日は“花粉要注意”

クリニックでは、2月下旬ごろから花粉症患者が増え、1か月前より約8割増えたということです。



（内藤院長）

Q.どんな症状を訴える人が多い？

「通常は、くしゃみ・鼻水・鼻づまりの三大症状になるが、目のかゆみ・皮膚のかゆみ。ことしは乾燥していることもあって、目もかなりつらくなるし口も渇くので、いつもより痛い、イガイガするといった人が多い」

内藤院長も、4日のような天気は警戒すべきと念押し…



（内藤院長）

「暖かくなるので花粉が一気に飛散する。さらに雨上がりの翌日。そういった時はさらに花粉が多い。きょうは風も強いですし…」

症状が悪化してからでは遅い シーズン前からする対策とは？

今後できる花粉症対策は、家の中に花粉を持ち込まないことが大事ですが、シーズン前からの対策がとにかく大事だと言います。



（内藤院長）

「皆さん症状が悪化してから来院するが、それだと遅い。花粉が飛ぶ1～2週間前から抗アレルギー薬を内服するのが、一番安価で一番簡便で一番効果が高い予防法になる」