東海地方で花粉大量飛散 3歳の男の子は花粉症が原因で中耳炎にも ｢ことしは乾燥していて“いつもよりイガイガする”という人多い｣
いよいよ本格化している、花粉シーズン。ことしの花粉の傾向と対策を、クリニックで伺いました。
【写真を見る】東海地方で花粉大量飛散 3歳の男の子は花粉症が原因で中耳炎にも ｢ことしは乾燥していて“いつもよりイガイガする”という人多い｣
愛知県大府市にある「柊みみはなのどクリニック大府柊山」。4日午前9時半過ぎ、次々に患者が訪れていました。
（60代）
「スギ花粉とヒノキの花粉症で…毎年なんですけど。常に鼻をすすっている感じ」
（30代）
「花粉症かなと思って」
Q.どんな症状？
「目がちょっとかゆいとか、喉がイガイガするとかで。薬がもらえたらいいなと」
花粉症で喉がイガイガに…
10年以上前から花粉症に悩んでいるという女性。
（患者）「熱はないです。咳もないです」
（柊みみはなのどクリニック大府柊山 内藤孝司院長）
「多分花粉症だと思いますけど、喉のイガイガは。別に腫れていないですね。やっぱり風邪じゃなくてアレルギー（花粉症）による喉のイガイガですね」
花粉症が原因で中耳炎にも…
3歳の男の子は先週、眼科で花粉症と診断されたそうですが…
（3歳）
Q.鼻をかんでたけど鼻水どう？
「いっぱい出る」
（母親）
「一週間前ぐらいから、急にかゆいとか鼻水といった感じで…」
Q.一番つらそうな点は？
「やっぱり目がかゆいのがつらいみたいで…夜も眠れていないんで、かわいそう」
内藤院長が診察したところ…
（内藤院長）
「膿が完全にたまっていますね。左は完全な急性中耳炎ですね。痛そう…」
花粉症で鼻を頻繁にすすっていたことが原因で中耳炎に。
雨上がりの晴れた強風の日は“花粉要注意”
クリニックでは、2月下旬ごろから花粉症患者が増え、1か月前より約8割増えたということです。
（内藤院長）
Q.どんな症状を訴える人が多い？
「通常は、くしゃみ・鼻水・鼻づまりの三大症状になるが、目のかゆみ・皮膚のかゆみ。ことしは乾燥していることもあって、目もかなりつらくなるし口も渇くので、いつもより痛い、イガイガするといった人が多い」
内藤院長も、4日のような天気は警戒すべきと念押し…
（内藤院長）
「暖かくなるので花粉が一気に飛散する。さらに雨上がりの翌日。そういった時はさらに花粉が多い。きょうは風も強いですし…」
症状が悪化してからでは遅い シーズン前からする対策とは？
今後できる花粉症対策は、家の中に花粉を持ち込まないことが大事ですが、シーズン前からの対策がとにかく大事だと言います。
（内藤院長）
「皆さん症状が悪化してから来院するが、それだと遅い。花粉が飛ぶ1～2週間前から抗アレルギー薬を内服するのが、一番安価で一番簡便で一番効果が高い予防法になる」