3月8日の名古屋ウィメンズマラソンに、地元・愛知県豊橋市出身の鈴木亜由子選手が出場します。数々の挫折を乗り越えて、今大会で秋に行われるアジア大会の出場権を狙います。



鈴木亜由子選手：

「自分をもう一度超えたい、納得のいく走りをしたいということが大きいです」



豊橋市出身の鈴木亜由子選手、34歳になりました。鈴木選手は中学時代から愛知駅伝などで活躍、その後は、愛知から世界へ羽ばたきました。

しかし、念願だったマラソンで東京五輪に出場したものの、19位と不本意な結果に終わってしまいました。



鈴木亜由子選手：

「微妙な順位というか、レース内容で終わってしまったので、終わってからも自分を責める気持ちとかがずっとあって」



東京五輪後には、一度競技から離れたものの、再びパリ五輪を目指しました。



しかし、選考レースとなった2024年の名古屋は、日本記録更新が出場の条件という厳しさで、自己ベストこそ更新しましたが、五輪の舞台には届きませんでした。

さらに、新たな目標としていた東京開催の2025年世界選手権も、ケガのため選考レースにすら出場できず断念しました。



鈴木亜由子選手：

「かなりショックでしたね。選考レースに出て負けたなら踏ん切りもつくんですけど、その段階すらいけなかった。（Q.足をケガしてやめようとは思わなかった？）思いましたね。なんで自分はこういうことをやっちゃうのかなって思ったんですけど、これも自分だなと思って、自分を認められるようになってからは、また前を向きました」



再び走り出した鈴木選手、今回、名古屋で走る理由は…。



鈴木亜由子選手：

「“アジア大会が名古屋で”というキーワードは、自分にとって大きかったかなと思います」

今回の名古屋ウィメンズマラソンは、今年9月のアジア大会、そして、ロサンゼルス五輪の出場権を争う、MGCをかけた選考レースです。



鈴木亜由子選手：

「地元でまた走りたいという思いと、アジア大会というところで、そこを諦めたくないな、挑戦したいなという思いがあって」



マラソン出場は2年ぶりとなる鈴木選手。2月には奄美大島で合宿をしました。



この日は、本番を想定した40キロ走。取材に来ていた、アテネオリンピック金メダリストの野口みずきさんも見守ります。

野口みずきさん：

「上半身の筋肉がしっかり絞れているのと、腕振りのバランスと足の運びなんかもとてもよくバランスがいいなと思います。安定して走っているのかなという感じがします」



金メダリストもお墨付きの走りをみせました。地元・愛知で開催されるアジア大会で走るため、鈴木亜由子選手はまだまだ戦います。



鈴木亜由子選手：

「一番は自分を超えたい、自己ベストを狙っていきたい」