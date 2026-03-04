民間ロケット「カイロス3号機」搭載される人工衛星に福岡の企業も携わる「睡眠時間を削って」
4日、多くの人が見守った「カイロス3号機」の打ち上げ。日本の民間ロケットとして初めて、人工衛星を地球の軌道に投入できるのかが注目されています。人工衛星の製作には福岡県久留米市の企業も携わっていて、社員も打ち上げの行方を見守りました。
固唾をのんで、発射の瞬間を見守る多くの人たち。和歌山県串本町には、ベンチャー企業「スペースワン」の小型ロケット、カイロス3号機の打ち上げを一目見ようと、多くの人が訪れました。
2月25日に予定されていた打ち上げは、天候などを理由に2度延期され、3月4日に至りました。
福岡県内でも。
■元木寛人アナウンサー
「こちらの会社では、ロケットの打ち上げを見守るパブリックビューイングが行われています。」
集まったのは久留米市にあるオガワ機工の社員です。
主に食品工場などで使う機械の設計や組み立てを行う、従業員30人ほどの中小企業です。
■元木アナウンサー
「そちらにあるのが？」
■オガワ機工 制御係・河野宣央アドバイザー（43）
「10センチの立方体。この中に基板が載っていて。」
オガワ機工が製作に携わったこの小さな機器。実はカイロス3号機とともに宇宙に向かいます。
カイロスが宇宙で放つ人工衛星に搭載されるもので、縦・横・高さは10センチ、重さはわずか550グラムです。GPSとカメラが備えられています。
開発期間はおよそ3か月、オガワ機工を含む県内6社にエンジニア有志も加わって共同製作しました。
オガワ機工では、通常業務を終えてから作業に取りかかる毎日。決して楽な道のりではなかったといいます。
■河野アドバイザー
「単純に仕事で2か月かけられるというより、睡眠時間を削ったりしていました。怒とう（のスケジュール）であまり記憶にないのですが。」
宇宙空間に放たれれば、カメラで撮影したデータを正常に転送できるかなど動作確認を行い、将来、福岡に宇宙産業をつくる足がかりにしたいとしています。
そして午前11時、まもなく打ち上げの瞬間に。
■オガワ機工の従業員
「5、4、3、2、1。おっと。」
■中継リポート
「今、情報が入ってきました。カイロス3号機の打ち上げは中止となりました。」
■オガワ機工の従業員
「中止です。」
「これが宇宙ですね。」
打ち上げの条件がそろわず、3度目のこの日も中止となりました。
■河野アドバイザー
「宇宙に自分も関われるという（幼い頃からの）夢はかなえられるんだなと思った。挑戦は怖いところもありますけれど、楽しいところもあるので、もっと続けていきたいと思います。」
久留米市にある中小企業の情熱とプライドを載せたカイロス3号機。5日午前11時10分に再度、打ち上げを行うということです。