4日、多くの人が見守った「カイロス3号機」の打ち上げ。日本の民間ロケットとして初めて、人工衛星を地球の軌道に投入できるのかが注目されています。人工衛星の製作には福岡県久留米市の企業も携わっていて、社員も打ち上げの行方を見守りました。

固唾をのんで、発射の瞬間を見守る多くの人たち。和歌山県串本町には、ベンチャー企業「スペースワン」の小型ロケット、カイロス3号機の打ち上げを一目見ようと、多くの人が訪れました。





ロケットには人工衛星5基が搭載されていて、日本の民間ロケットとして初めて、人工衛星を地球の軌道に投入する計画です。2月25日に予定されていた打ち上げは、天候などを理由に2度延期され、3月4日に至りました。

福岡県内でも。



■元木寛人アナウンサー

「こちらの会社では、ロケットの打ち上げを見守るパブリックビューイングが行われています。」



集まったのは久留米市にあるオガワ機工の社員です。



主に食品工場などで使う機械の設計や組み立てを行う、従業員30人ほどの中小企業です。

■元木アナウンサー

「そちらにあるのが？」

■オガワ機工 制御係・河野宣央アドバイザー（43）

「10センチの立方体。この中に基板が載っていて。」



オガワ機工が製作に携わったこの小さな機器。実はカイロス3号機とともに宇宙に向かいます。



カイロスが宇宙で放つ人工衛星に搭載されるもので、縦・横・高さは10センチ、重さはわずか550グラムです。GPSとカメラが備えられています。



開発期間はおよそ3か月、オガワ機工を含む県内6社にエンジニア有志も加わって共同製作しました。



オガワ機工では、通常業務を終えてから作業に取りかかる毎日。決して楽な道のりではなかったといいます。



■河野アドバイザー

「単純に仕事で2か月かけられるというより、睡眠時間を削ったりしていました。怒とう（のスケジュール）であまり記憶にないのですが。」



宇宙空間に放たれれば、カメラで撮影したデータを正常に転送できるかなど動作確認を行い、将来、福岡に宇宙産業をつくる足がかりにしたいとしています。



そして午前11時、まもなく打ち上げの瞬間に。



■オガワ機工の従業員

「5、4、3、2、1。おっと。」



■中継リポート

「今、情報が入ってきました。カイロス3号機の打ち上げは中止となりました。」



■オガワ機工の従業員

「中止です。」

「これが宇宙ですね。」



打ち上げの条件がそろわず、3度目のこの日も中止となりました。



■河野アドバイザー

「宇宙に自分も関われるという（幼い頃からの）夢はかなえられるんだなと思った。挑戦は怖いところもありますけれど、楽しいところもあるので、もっと続けていきたいと思います。」



久留米市にある中小企業の情熱とプライドを載せたカイロス3号機。5日午前11時10分に再度、打ち上げを行うということです。