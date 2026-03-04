ドル円一時１５７．０９レベル、本日の安値を小幅に広げる＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は一時157.09レベルと本日の安値を更新している。クロス円は安値更新には至らないものの、引き続き前日比で円高圏を維持。ユーロ円は182円台前半、ポンド円は210.10付近での推移となっている。ドル相場は買いが一服しており、ユーロドルは1.16台、ポンドドルは1.33台後半へと買い戻しが入っている。



本日は欧州株が反発し、前日までのパニック的な売りからは落ち着きを見せている。しかし、米株先物は時間外取引でマイナス圏を脱しておらず、予断を許さない。債券市場では独伊長期債利回り格差が連日で拡大するなど、リスク回避の動きは根強い。中東有事の長期化懸念からNY原油先物も76ドル台へ再浮上しており、本日のマーケットは強弱感が対立する展開となっている。



USD/JPY 157.20 EUR/USD 1.1609 EUR/JPY 182.48

