3月5日の関東の天気を南波雅俊キャスター、河津真人気象予報士がお伝えします。

・5日は久々快晴 スッキリ青空
・関東に恵みの雨 水がめは?
・晴れ6日まで 週末再び雨