Snow Man、新曲「オドロウゼ！」のDance Practice解禁 未公開パート振り付けの全貌も明らかに
9人組グループ・Snow Manが4日午後5時から、Snow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて新曲「オドロウゼ！」のDance Practice映像を公開した。
【動画】セットアップでクールなSnow Man 「オドロウゼ！」Dance Practice映像
同曲は2月23日に配信リリースされ、4月29日発売の13枚目シングルにも収録されるポジティブなダンスチューン。今回公開された映像では、クラシックなダブルのセットアップに身を包んだメンバーたちが、楽曲をフルサイズでパフォーマンス。先日公開されたMusic Videoでは全ぼうが見えなかったパートの振付も網羅されている。
また、Snow Manは明後日6日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』に出演し、同曲をテレビ初披露する予定だ。さらに同日には、佐久間大介が主演を務め、本楽曲が主題歌となっている映画『スペシャルズ』も公開初日を迎える。
