松丸亮吾、愛猫の表情“100点”なのに「僕が0点すぎる写真」公開 反響続々「どうして」「逆にいい写真」「ある意味100点」
謎解きクリエイターの松丸亮吾（30）が4日、自身のXを更新。愛猫・リドくんとの“ユーモアあふれる”2ショットを公開した。
【写真】逆にいい写真…!?松丸亮吾が公開した「リドくんは表情100点なのに僕が0点すぎる写真」
松丸は「リドくんは表情100点なのに僕が0点すぎる写真」と紹介し、1枚の写真をアップ。しっかりカメラに目線を向けるリドくんと対照的に、半目状態の松丸が収められてる。
この“シュール”な写真にファンからは、「どうしてそんな白目に…」「リドくんに取り憑いてるようにしか見えないwwwwww」「差が凄すぎますね…ww」「漫画に出てきそうな顔」「逆にいい写真かもw」「ある意味100点だと思います」などのコメントが寄せられている。
