◇親善試合 アメリカ代表 15-1 サンフランシスコ・ジャイアンツ(日本時間4日、スコッツデール スタジアム)

2026年WBCに出場するアメリカ代表はサンフランシスコ・ジャイアンツと親善試合を行い、投打かみ合う猛攻で大勝しました。

アメリカ代表は初回、アーロン・ジャッジ選手の2点タイムリーで先制。先発のマウンドには2025年サイ・ヤング賞のポール・スキーンズ投手が立ちます。初回にタイムリーを浴び、1点を失いましたが、その後はジャイアンツ打線をノーヒットに抑え、最速99.7マイル(約160キロ)などで3回を被安打1、4奪三振1失点の好投を見せました。

その後もジャイアンツ打線を無失点に抑えたアメリカ代表の投手陣。5番手に登場したメイソン・ミラー投手は最速102.6マイル(約165.1キロ)をマークし、8回を三者凡退に抑えました。

投手陣の好投に打線も爆発。7回には6点の大量得点で点差をつけ、19安打15打点の猛打でアメリカ代表が快勝しました。

アメリカ代表は1次ラウンドプールBで3月7日にブラジル代表との初戦を予定しています。