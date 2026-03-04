「逃げるの？」目の前でワゴン車が当て逃げ　「部品が飛び散るのも見えた」3台絡む玉突き事故　愛知・幸田町

愛知・幸田町で撮影された、黒のワゴン車が前方の車に追突する瞬間。

ところがワゴン車は、ポールを強引になぎ倒し、その場から立ち去っていったのです。

映像には、目撃者の「逃げるの？うわっ！」という驚きの声も記録されています。

目撃者が状況を説明しようと、事故にあった黒の軽自動車に近づくと、その前にも白い車が停車しています。

実はこの時、ワゴン車が軽自動車に追突した衝撃で、前にいた白い車にもぶつかり、あわせて3台がからむ玉突き事故が起きていたのです。

目撃者が軽自動車の様子を見に行くと…。

目撃者：

「大丈夫ですか？」としゃべりかけたら外国人さんで、鼻の方を押さえてて、片目つぶって「痛い痛い」って。

その後、1番前の白い車へ駆け寄ると、運転手がパニック状態で警察に通報していて、目撃者が代わりに事故の状況を説明したといいます。

目撃者：

目の前で事故が起きたのが衝撃的だった。結構な勢いで、部品が飛び散るのも見えているので、何で逃げるんだろうなと思って。

警察によりますと、ワゴン車は逃走していて、この事故によるけが人はいないということです。