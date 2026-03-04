【ピザハット】持ち帰り限定でピザ2枚目が無料、配達なら半額に！新発売の吉村家監修「横浜家系ラーメンピザ」も対象《3月31日まで》

ピザハットは、2026年3月31日まで、2枚目対象のピザが持ち帰りの場合は無料、配達の場合は半額になるキャンペーンを開催しています。

ラーメンピザ第3弾の新商品もお得に楽しめるチャンス！

対象ピザの中から1枚目を注文すると、2枚目の対象ピザが持ち帰り限定で無料に、配達なら通常価格から半額になる、超お得なキャンペーンを開催中です。

対象ピザは、定番ピザから期間限定の人気ピザまで幅広くラインアップ。しかも、ラーメンコラボシリーズ第3弾として3月4日に発売した「家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ」も対象に含まれます。

ピザ好きも、ラーメン好きも、これまでになかった「ラーメンピザ」という新しい食をお得に味わえる機会をお見逃しなく。

キャンペーンの対象となるピザは公式サイトから確認できます。

持ち帰りの対象ピザ

配達の対象ピザ

1枚目のピザは通常価格での販売です。ピザの追加トッピングは割引の対象外。また、選べるピザ2枚の組み合わせは同サイズです。ピザのハーフ＆ハーフはできません。

注文はピザハットオンライン（公式サイト・アプリ）、来店、電話から可能です。

店舗により、対象商品が異なる場合があります。また、一部商品は数量限定のため販売を終了する場合があります。

ラーメンピザ第3弾が3月4日から登場

3月4日に、新たに発売された「家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ」は、1974年に創業した横浜家系ラーメンの元祖とされる名店の「吉村家」が監修しています。

このピザのために、豚骨スープに鶏ガラを合わせ、鶏油の風味を効かせたオリジナルソースを開発。ジューシーなチャーシューとほうれん草をトッピングし、仕上げに海苔を散らせた、まさに「家系」のピザです。

添付の特製「にんにく酢」をかければ、濃厚な味わいにキレが加わり、一度で味変まで楽しめる設計になっています。

Mサイズ・クリスピー生地限定。価格は、持ち帰りが2230円、配達が3190円です。3月31日までの期間限定で販売しています。

3000円分のオンラインギフトが抽選で当たる

ピザハット公式Xで、「ピザハットオンラインギフト」が抽選で10人に当たるキャンペーンを実施中です。

3月4日から10日23時59分までの期間に、ピザハット公式Xをフォローし、キャンペーン投稿をリポストするだけで参加完了。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部