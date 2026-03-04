交通系YouTuberのスーツが2月25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ディズニーの豪華客船『ディズニーアドベンチャー』が東京に現れた！」と題した動画を公開した。

スーツは鉄道や旅行の情報を発信し、チャンネル登録者数120万人を超える人気交通系YouTuber。今回の動画は2月24日に撮影されたもので、「ディズニークルーズライン」史上最大のクルーズ船「ディズニーアドベンチャー」号が東京港に寄港した様子を収めている。

東京港を発着するディズニークルーズは2028年を予定しており、日本でクルーズ船が見られること自体が貴重な機会で、シンガポールを拠点に就航するディズニーアドベンチャー号は日本では二度と見られないかもしれない。20万トンを超える壮観な船体は、映像を通しても大迫力。スーツ自身も反応していたが、コメント欄には「東京駅の丸の内駅舎がすっぽり入る大きさ」と補足する声もあった。

スーツは客船についても豊富な知識を持っており、ディズニーアドベンチャーの造船の経緯や、昔から多くの人が憧れてきた高速船の風情を大事にしたデザイン（曇りガラスの使用や煙突の数など）まで、じっくり解説。最初からディズニー用に造られた船ではないこともあり、スーツがディズニーの客船に期待する「20世紀的カッコよさ」がすべて行き届いているわけではないが、工夫の跡を考察し、「クイーン・エリザベスやクイーン・メリーが現代版になって水に浮かんだみたいですよね」と感動していた。

マスメディアも含め、他の媒体ではなかなか聞くことができない独自の解説に視聴者も興奮。「スーツさんの解説するディズニーってほんとに奥深くて面白い」「今度はぜひ乗船してみてほしい」などのコメントが寄せられている。

（文＝向原康太）