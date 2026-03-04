新潟市で路線バスに関する協議会が開かれ、新潟交通が3月29日からダイヤを改正し、31路線で減便すると発表しました。



協議会では、新潟交通が運転士不足について説明。2025年の採用者数は、2024年に比べ増えたものの退職者がそれを上回り、全体では減少しているということです。その影響で3月29日からダイヤが改正されます。



対象は新潟市中心部に乗り入れる31路線で、平日78便、土曜日87便、日曜・祝日90便をそれぞれ減便する方針です。利用客が多い平日の朝と夕方も対象となっています。



詳細は、6日に新潟交通のホームページで公開予定です。