日経225先物：4日19時＝1290円高、5万5540円
4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1290円高の5万5540円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては1294.46円高。出来高は7879枚となっている。
TOPIX先物期近は3714.5ポイントと前日比76.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は80.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55540 +1290 7879
日経225mini 55545 +1270 93419
TOPIX先物 3714.5 +76.5 8507
JPX日経400先物 33655 +845 1034
グロース指数先物 722 +16 534
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3714.5ポイントと前日比76.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は80.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55540 +1290 7879
日経225mini 55545 +1270 93419
TOPIX先物 3714.5 +76.5 8507
JPX日経400先物 33655 +845 1034
グロース指数先物 722 +16 534
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース