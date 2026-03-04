　4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1290円高の5万5540円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては1294.46円高。出来高は7879枚となっている。

　TOPIX先物期近は3714.5ポイントと前日比76.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は80.83ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55540　　　　 +1290　　　　7879
日経225mini 　　　　　　 55545　　　　 +1270　　　 93419
TOPIX先物 　　　　　　　3714.5　　　　 +76.5　　　　8507
JPX日経400先物　　　　　 33655　　　　　+845　　　　1034
グロース指数先物　　　　　 722　　　　　 +16　　　　 534
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース