県内の子どもたちにバスケットボールをもっと身近に楽しんでもらうため、新潟アルビレックスBBの選手らが新潟市の小学校にボールを寄贈しました。



新潟市の竹尾小学校を訪れたのは、新潟アルビレックスBBの濱田貴流馬(あるま)選手。児童たちにバスケットボール3個を贈りました。この取り組みは、子どもたちにバスケをもっと身近に感じてもらおうとアルビBBがDAMZなどの県内企業や長岡市と協力して行っているものです。これまでに県内の小・中学校約70校に約300個を寄贈しています。



■小学6年生

「ダンクしていてすごくかっこよかった。みんなで仲良く大切に使いたい。」



■小学6年生

「バスケが好きなので、いっぱい友達と楽しく使いたい。」



アルビBBは、今後も県内の小・中学校にボールを寄贈していくということです。