富山名物の「ブラックラーメン」やのどぐろを使った弁当。鹿児島市の百貨店に北陸3県のおいしいものが勢ぞろいしています。4日から北陸の3県のおいしいものや工芸品を集めた物産展が始まり、初日から多くの人で賑わいました。



かりっと揚がった白えびに。大粒の栗を粒あんと薄皮で包んで焼き上げた「こもかぶり」。山形屋できょうから始まった「北陸三都 味と技の旅」。去年までは「加賀百万石のれん市」として石川県の食や文化が並んでいましたが、今年から名前を変え、富山県、福井県が加わりました。3県から56の店が集まり、そのうち12店は初出店です。





北陸新幹線の開業により鹿児島からも行き来がしやすくなった北陸の3県の魅力を旅行気分で楽しんでほしいという思いで開催されています。列ができていたのは富山の白えびの天ぷら。サクサクした食感と白えびの甘さが魅力です。（訪れた人）「昼と夜のお酒のあてに。私はウイスキー党なのでウイスキーを」白えびとのどぐろなどが入った海鮮弁当や。メスのズワイガニを2杯使った贅沢な弁当もあります。こちらは脂ののったサバを丸ごと素焼きにした「浜焼き鯖」。しょうが醤油をつけて食べるのがおすすめだそうです。富山の名物、黒いスープが特徴のラーメンも初出店しています。タレは秘伝の魚しょう。スープには鶏や豚、野菜などが使われています。（永田莉紗アナウンサー）「いただきます。魚介と醤油の香りがふわっと口の中に広がりますね。コクがあるが、思ったよりもあっさりしています。麺もちもちです。このもちもちの麵にコクがあるスープがよく絡んでいます。そしてブラックペッパーが入っているが、これがいいアクセントになっていてとってもおいしい」会場には甘いスイーツも並んでいます。創業90年を超える石川の老舗和菓子店からは桜の花をあしらった白いきんつばが登場。春限定のきんつばだそうです。金箔を使った工芸品や。1万本に1、2本しかないという貴重な黒い柿の木を使った家具や日用品なども並び、訪れた人たちは3県の魅力を楽しんでいました。（訪れた人）「楽しいと思った。これをきっかけにおいしかったら現地に行って食べたいと思うので、すごくいいことだと思った」（訪れた人）「ほとんどの物産展に来ている。めずらしいものがあって面白かった」「北陸三都 味と技の旅」は鹿児島市の山形屋で3月10日まで行われています。