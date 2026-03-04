雲仙市がふるさと納税の対象団体指定取り消しを受け設置した「第三委員会」が報告書を提出しました。

再発防止策として制度・体制・組織風土の改善を行う必要があると指摘しています。

返礼品の調達費など「募集費用」を寄付額の5割以下とするいわゆる「5割基準」があるふるさと納税。

雲仙市はこれを超えたため、去年9月、2年間のふるさと納税の対象団体の取り消し処分を受けました。

市は去年11月、原因究明と再発防止を目指して弁護士らでつくる第三者委員会を設置。

4日、調査報告書が提出されました。

（雲仙市ふるさと納税問題第三者委員会 牟田 伊宏 委員長）

「担当職員が上司に相談等をしなかった背景としては、部内での上司と部下との間のコミュニケーションの不全、および担当職員の組織として業務をすることの意識の薄さを指摘することができる」

第三者委員会は、原因について「募集費用」を定期的に確認していなかったことや、上司の威圧的な言動などによるコミュニケーション不全、担当者が寄附金増加のプレッシャーを受けていたことなどを挙げています。

（金澤 雲仙市長）

「今回の議会の閉会日は3月24日。その時に市長、副市長の処分も含め、(議会)最終日に追加議案として上程し、職員の処分についてはその時に報告」

再発防止策として、ふるさと納税制度は返礼品競争ではないことを市長や幹部が改めて認識すること、過度なプレッシャーを生まない組織運営、業務過多・人員不足への対応など、体制・組織風土の改善を中心に行う必要があるとしています。