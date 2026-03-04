3月3日、最後の強化試合を迎えた侍ジャパン。ドラゴンズのメンバーが大活躍でした。

【写真を見る】中日･根尾昂（25）｢悔しさは持ち続けているが濃密な3日間だった｣ わずか9球で三者凡退 プロ初セーブ 阪神との強化試合で“若竜”躍動 侍ジャパン

試合前共に自主トレを行う山本由伸とグータッチで、気合十分の髙橋宏斗。

3日は、タイガースとの強化試合で、先発のマウンドを託されました。

いきなり空振り三振を奪うと…ヒットすら許さない完璧なピッチングで、2イニング・無失点。大谷ともグータッチで仕上がりは上々です。





金丸･仲地もマウンドへ…

（髙橋宏斗）「TEAM JAPANで、世界一だけを目指して頑張ります！」

続く3回からは、同学年の金丸夢斗がマウンドへ。夢のような継投です。



3イニングを投げて、こちらも無失点！素晴らしいピッチングでした。

この日はドラゴンズデー。サポートメンバー･仲地礼亜も5番手で登板。

失点を許しますが、何とかリードを守ったまま投げ切りました。



そして、サポートメンバーとして大阪の強化試合に帯同したのは、もう一人。

根尾昂「濃密な3日間だった」

（根尾昂）

「僕にカメラを向けてくれるのは、CBCだけ」

プロ入り8年目の根尾は、9回にマウンドへ。多くの野球ファンが見守る中、3人でぴしゃりと抑え、プロ初セーブを記録。

一夜明け…



（根尾昂）

「同世代がこれからWBC本番始まって、JAPANメンバーの中で頑張る姿を見て、それに対しての悔しさは持ち続けていますが、自分にとっては濃密な3日間だった」