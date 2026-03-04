熊本市は、3月、JR熊本駅の新幹線口側にある駅前広場の全面リニューアルに着工し、2028年度末までの完成を目指します。

【写真を見る】タクシー・バス・送迎車で混雑するJR熊本駅の新幹線口 周辺は400mの交通渋滞も…全面リニューアルへ

駅前広場の使用開始から約14年での全面リニューアル。

その大きな理由は「車の渋滞緩和」です。

現在の駅前広場では、タクシー・バス・送迎の車が同じ動線を利用しています。

また、駅周辺が整備される前の2005年度と比べて、地元の春日校区の人口は1.2倍に、駅の1日の平均乗車数は、1.6倍に増えています。

大型商業施設の開業も大きな変化の一つです。

その影響で、駅前広場の周辺では約400m、渋滞することもあるといいます。

そこで市は、混雑を解消するため今回のリニューアルで、駅前広場までの新たなルートや出入口を設ける他、一定時間を過ぎると料金が発生するゲートの設置や、タクシー・バス・送迎の車、それぞれの動線を分けるということです。

市はリニューアルの総工費を約14億円と見込んでいて、国の補助金で半分を賄う考えで、残る半分については、JRと費用負担の割合を協議中としています。工事には3月中に着手し、2028年度中の完成を目指しています。

熊本市によりますと、工事は基本的には昼間を予定していて「一部通行に影響が出ると想定している」としています。

また、今の広場の中央にコインパーキングがありますが、リニューアル後はなくなり、観光バスなどの停車スペースに変わるということです。

コインパーキングは当面、利用できます。