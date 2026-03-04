「電話でお金詐欺」で県内の50代女性が6100万円をだまし取られました。架空のNPO法人を名乗り108回にわたり現金をだまし取った巧妙な手口とは。



総額6100万円の詐欺被害にあったのは、熊本市内に住む50代の女性です。警察によりますと去年10月、ネットワークセキュリティに関する活動を行うとするNPO法人、日本ネットセキュリティー協会の職員を名乗る男から電話がかかってきました。





（NPO職員名乗る男の声）「あなたの携帯電話が不正アクセスで利用されランサムウェア（ウイルス）をばらまいています。あなたが被害金を補償しなければ逮捕されますが、補償額が高額なのでNPO法人のサイバー保険への加入をお勧めします」

女性は、言われた通り保険料として指定された口座に複数回、現金を振り込みました。すると後日、別の男から電話がありました。



（別の職員名乗る男の声）

「被害者の一人が自殺未遂をしてPTSD（心的外傷後ストレス障害）になってしまい、相手から賠償金を要求されています」



その後、警察官を名乗る男からも電話が。



（警察官名乗る男の声）

「サイバーネット保険に事後加入して拠出しようとした疑いで男が逮捕され、あなたにも共犯の容疑がかかっています」





（NPO職員名乗る男の声）

「あなたの財産が狙われています。警察が管理する口座に財産を映さないとすべて奪われてしまいます」



女性は疑うことなく1か月あまりにわたって計108回、1回あたり数万円から数百万円の現金を振り込みました。その総額は6100万円。電話の相手と連絡がとれなくなった女性が詐欺と気づき、警察に被害届を出しました。



警察は「電話でお金の話が出たら詐欺だと思ってほしい。少しでも疑問や不安を感じたら家族や警察に相談を」と注意を呼びかけています。





【スタジオ】

電話の男が名乗った「日本ネットセキュリティー協会」は実在しない団体ですが、名前が似ている「日本ネットワークセキュリティー協会」というNPO法人が実在します。活動内容は男らが名乗った団体と同じネットワークセキュリティに関する取り組みです。

「日本ネットワークセキュリティー協会」は、協会の人物を語った詐欺が発生しているとして、ホームページで注意を呼びかけています。