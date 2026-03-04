東京五輪で金メダル2つを獲得

競泳で東京五輪女子個人メドレー2冠を達成した大橋悠依さんが4日、自身のSNSで入籍したことを報告した。祝福は競泳界に留まらず、異競技のアスリートたちからも多数寄せられた。

大橋さんは東京タワーが背後に見える屋内で大きな花束を持った写真を公開。「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告した。お相手とともに薬指に指輪をつけた写真、夫婦のデザインも公開された。

「目標に向かって真っ直ぐな彼を見習いながら、これまで通り一生懸命やるべきことに励みつつ、笑顔溢れる毎日を過ごしていきたいと思います」と夫の人柄に触れつつ、「#お祝い待ってます」「#入籍日は今日ではないです」などとハッシュタグも添えていた。

Xやインスタグラムで報告した大橋さんには、リオ五輪金メダリストの萩野公介氏から「ゆいちゃんおめでとうー！」、ロンドン五輪銀メダリストの鈴木聡美から「えぇぇ！？ 悠依ちゃんおめでとう！ 末永くお幸せにね！！」などとコメントが寄せられたほか、塩浦慎理、青木玲緒樹、松下知之ら競泳界から多数の祝福が集まった。

さらに桐生祥秀、川井梨紗子さん、登坂絵莉さん、寺田明日香さんなど、異競技のアスリートからも反響が相次ぎ、幸せムードが広がっていた。

30歳の大橋さんは東洋大時代の2017年に日本選手権で2冠を達成。同年の世界選手権でも200メートル個人メドレーで銀メダルを獲得した。卒業後は、21年の東京五輪で個人メドレーの400メートルと200メートルで2冠。24年パリ五輪では同200メートルで12位だった。同年に現役引退を発表した。



