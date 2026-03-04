石川県知事選挙の投開票まであと4日。県内では候補者たちが加賀から能登まで回り、石川の未来について訴えています。それぞれの地域でいま抱える県政の課題や現状を取材しました。



石川県政のかじ取り役を決める県知事選挙。



新人・山野 之義 候補：

「県民の皆さん一人一人に寄り添って、危機には真正面から向かい合って決断をする」

現職・馳 浩 候補：

「まとめる力も必要です、決定する力も必要です、実行する力が一番必要だ」

新人・黒梅 明 候補：

「みんな物価高に苦しんでいる。これを解決しなければなりません」





立候補した現職と新人の3人が県政の今後について訴えを強める中、それぞれの地域が抱える課題とは…取材班が訪れたのは金沢市内の中心部。

平田 真彦 記者：

「金沢駅前にある、こちら。旧都ホテルの跡地では、開発に向けた機運が高まっています。このエリアを含めた街なか全体の再整備に向けた行方が、注目されています」



去年7月、「緊急整備地域」に指定された金沢駅から片町にかけての都心軸エリア。



老朽化した建物の解体費の補助など、税制上の優遇措置が受けられる他、金沢駅の周辺では建物の高さ制限が除外されます。



街なかの再開発の機運が高まる中、地元住民が気になるのは行政のトップが示す方針です。



片町四番組海側地区市街地再開発準備組合・羽岡 巌 理事長：

「魅力ある街づくりっていうのは、これはいいと思うんだけど、いかに民間の投資を呼び込んで、また次の更新とかですね、商業施設には宿泊施設を街なかに呼びこんでこれるか、そういうところがポイントだと思いますね」



現在、片町地区では40年前の耐震基準の建物が6割を占めていて、その建物は空きスペースが多い状況。



郊外の商業施設の進出などで人の流れが減少する中、街なか全体の再開発に向け、いかに官民が連携して地域の特色を生かした魅力を作り出せるかを、重要視しています。

片町四番組海側地区市街地再開発準備組合・羽岡 巌 理事長：

「いろんな知恵を結集しながらやっていかないとですね、なかなか街なかの商業というのは難しい。商人コンサルタントさんとかお願いして、どういったお店がいいのか、市場調査から人の流れを見ながら検討してもらっている。(人手不足で)バスの便も減っている。その辺も行政の支援も入れていただいて、街なかへ来やすくするようなことを考えてほしいと思いますね」



トップが示す街なかの再整備の方針により、にぎわいを取り戻せるかが石川全体の成長に大きな影響を及ぼすと、専門家はいいます。



不動産専門家エステックホールディングス・武部勝 社長

「金沢の街は今がどうであって、これからはどこを目指すのか、どういったことをアピールしていくのかが(今後の石川にとって)大切になってきますので、将来展望というのは、最も大切なテーマになってくる。観光客はストレートに欲求を求めてきますので、金沢に期待しているものを外してしまうと、そこはもう訪れる価値がなくなりますので、品質の高い、魅力ある街づくりというのを総合的にやっていかないといけない」

一方、こちらは4つの温泉地がある加賀温泉郷。



加賀温泉郷協議会・和田 守弘 副会長：

Q. 観光客の人の入りってどうですか？

「まだまだコロナ禍前には、まだ戻りきっていない状況で、これから、これからだと思います」



宿泊客の減少が続く山中、山代、片山津の温泉地。

加賀温泉郷の宿泊客数は、2019年には年間162万人でしたが、コロナ禍で大きく減少し、2024年は年間123万人と、以前の水準には戻っていません。



加賀温泉郷協議会・和田 守弘 副会長：

「インバウンドがまだまだ、石川県全体でいうと95%は金沢に一極集中ということで、金沢はオーバーツーリズムなんですが、加賀温泉郷はまだ4.5％とシ ェアとしては非常に低い状況。まだまだ知られていないところが一番だということで、いかにしてそういった海外に対して、しっかりと刺さるようなプロモーションをしていくか、仕掛けるかが一番大きな課題」



北陸新幹線が石川県内全線開業した効果を最大限生かすためにも、官民連携しての魅力発信を必要だといいます。

こうした中、大きな課題となっているのが、温泉地に2割程度ある休業や廃業した旅館の対応です。



加賀温泉郷協議会・和田 守弘 副会長：

「景観上もそうですし、危ないですね。もし何かあたったりとかしたら、安全面でもそうですし、民間の力だけではどうにもならない部分も正直あると思うんで、こういった再整備に関しては、官民しっかりと連携して取り組まなければいけない問題だと思っております」

一方、地震や豪雨からの復興を目指す能登。あの火災から2年が経った輪島朝市通り周辺では、この春から建物の再建に着手します。



輪島市本町商店街振興組合・高森 健一 理事長：

「とりあえずこの朝市通りに、商業施設を4棟建設します。この部分に、フードコートですね。輪島のおいしいもん食べていただければなという形で、ここのエリアの中心になってほしい」

新しく作る商業施設は木造平屋建ての4棟。被災した14の店が入居する予定でフードコートなどを組み合わせてにぎわいを創出します。



朝市の露店が営業できる多目的広場も用意しますが、組合のメンバーが戻ってくるか地元の人たちは懸念しています。



輪島市本町商店街振興組合・高森 健一 理事長：

「ここで元通りテントを張って、風景を取り戻すことができればいいとは思ってるんですけれども、ただ、現状では2年間、外での営業から遠ざかっていている」



火災の前は約170人いた組合のメンバーたち。

現在は70人ほどが商業施設などで営業を再開していますが、朝市の集客がある程度見込めないと戻れないと、環境づくりに手探りで取り組んでいます。



輪島市本町商店街振興組合・高森 健一 理事長：

「1日に何千人も来ていただけるような状況が生まれれば、 必然的にここでテント張ってやろうかなっていう雰囲気が生まれないかなっていう形で、そういう方が増えて来てくれるとありがたい。にぎわいを作って、能登の観光の目玉として、一つでも復興につなげていければなという思いです」



それぞれの地域が抱える課題に、いかに向き合って形にしていくのか。



石川県政の新たなリーダーには、問題を先延ばしにせず、その実行力が問われています。

