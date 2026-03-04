【コンソールアーカイブス 信長の野望・全国版】 3月5日 配信予定 価格：800円 プレイ人数：1人～8人

ハムスターは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2用シミュレーション「コンソールアーカイブス 信長の野望・全国版」を3月5日に発売する。価格800円。

「コンソールアーカイブス（コンアカ）」シリーズは、様々な家庭用ゲーム機でリリースされた名作を忠実に再現し、最新ハードで気軽に楽しめることをコンセプトに開発。ボタンや画面のカスタマイズ、どこでもセーブ＆ロードといった便利な機能も充実している。今回同シリーズより、1988年に光栄から8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された「信長の野望・全国版」が配信される。

「信長の野望・全国版」は戦国大名の1人となり、日本全土の統一を目指す歴史シミュレーションゲーム。群雄割拠の戦国時代を舞台に、刻一刻と変わる戦況の中で、国を豊かにし、軍備を整え、他国を征服するための戦略を立てていく。

(C)1988 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation